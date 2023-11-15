Учёный Филипп: удар по шахтам с ядерным оружием в США угрожает 300 млн человек

Теоретический удар по американским шахтам с ядерным оружием может привести к гибели по меньшей мере 300 млн человек, заявил учёный Принстонского университета Себастьян Филипп.

Об этом Филипп написал в статье для издания Scientific American.

По его словам, целенаправленный удар по американским шахтам, которые расположены в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота, уничтожил бы всё живое в прилегающих к ним районам.

Филипп отметил, что для уничтожения шахты потребуется одна или две ядерные боеголовки. Он добавил, что после удара большую опасность представляют не только ударные волны, но и радиоактивная пыль.

«Из-за большой изменчивости направлений ветра всё население сопредельных штатов и наиболее густонаселённых районов Канады, а также северных регионов Мексики подверглось бы риску смертельных осадков — в общей сложности более 300 млн человек», — заключил он.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что выход России из договора о ядерных полигонах пошатнул выстроенный США миропорядок.