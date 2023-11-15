Постпред Израиля Эрдан: нынешняя фаза операции в Газе продлится несколько недель

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан выразил предположение, что нынешняя фаза военной операции в секторе Газа может продолжаться в течение нескольких недель.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее», — заявил дипломат.

При этом он не уточнил, что может представлять собой следующий этап.

Ранее в Al Mayadeen заявили, что ЦАХАЛ штурмует больницу в Газе, взрывая двери и стены здания.

Также израильские ВВС атаковали два посёлка на юге Ливана.

Кроме того, стало известно, что президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили освобождение заложников ХАМАС.