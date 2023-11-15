«Страна.ua»: украинские компании теряют контракты из-за польской забастовки

Экономика Украины несёт большой урон из-за забастовки польских перевозчиков на границе.

Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что контрагенты за рубежом уже отказываются от услуг украинских компаний.

«Это катастрофа. Если забастовка продлится ещё несколько недель, финансовый год для нас уже можно считать закрытым, так как с середины декабря начнётся традиционное рождественское затишье в Европе», — говорится в статье.

В Myśl Polska заявили, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война.

Ранее сообщалось, почему польские дальнобойщики заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной.