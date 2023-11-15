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Кеннеди-младший: ослабление России противоречит национальным интересам США

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший выразил мнение, что ослабление России противоречит национальным интересам Соединённых Штатов.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

По словам Кеннеди-младшего, сегодня стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы Америки.

«Это мнение неверное... Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — сказал политик.

Ранее в CNN заявили, что Кеннеди-младший стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США.

Также Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней.

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