Кеннеди-младший: ослабление России противоречит национальным интересам США

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший выразил мнение, что ослабление России противоречит национальным интересам Соединённых Штатов.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

По словам Кеннеди-младшего, сегодня стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы Америки.

«Это мнение неверное... Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — сказал политик.

Ранее в CNN заявили, что Кеннеди-младший стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США.

Также Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней.