Кеннеди-младший: ослабление России противоречит национальным интересам США
Об этом пишет Responsible Statecraft.
По словам Кеннеди-младшего, сегодня стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в национальные интересы Америки.
«Это мнение неверное... Слабая и нестабильная Россия не пойдёт на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — сказал политик.
Ранее в CNN заявили, что Кеннеди-младший стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США.
Также Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней.