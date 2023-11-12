CNN: Кеннеди стал самым популярным независимым кандидатом в президенты США

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший, по данным последних опросов, имеет все шансы повлиять на исход выборов 2024 года: политик уже получил поддержку, невиданную прежде среди кандидатов не от правящих партий.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечает журналист Гарри Энтен, по данным опроса Квиннипэкского университета, Кеннеди уже набрал 22% среди зарегистрированных избирателей. Последним независимым кандидатом в президенты, получившим более 20% поддержки в опросах за год до выборов, был Росс Перо в 1992 году. В итоге на выборах он получил 19% голосов избирателей.

Вместе с этим в материале отмечается, что, вероятнее всего, через год будет избран демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп.

Трамп ранее отметил, что его шансы победить Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.