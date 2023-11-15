Миллер: США хотят от Израиля более продолжительных гумпауз в секторе Газа
«Как мы говорили раньше, мы думаем, что паузы должны быть дольше», — цитирует его РИА Новости.
По словам Миллера, США продолжат обсуждать данный вопрос с правительством Израиля.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что запросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху гуманитарную паузу в секторе Газа на период более трёх суток.
Позже Нетаньяху рассказал, что администрация США повлияла на решение о гуманитарных паузах в секторе Газа.