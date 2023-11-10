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Нетаньяху: администрация США повлияла на решение о гуманитарных паузах в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью телеканалу Fox News, что администрация США повлияла на решение о гуманитарных паузах в секторе Газа.

Отмечается, что журналист телеканала спросил израильского премьера, насколько сильно США «проталкивали» установление гуманитарных пауз в Газе.

«Мы не согласились только с одной вещью — прекращением огня», — сказал Нетаньяху.

При этом он заявил, что для Израиля прекращение огня с ХАМАС означает «капитуляцию» перед палестинским движением и победу «иранской оси террора».

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что запросил у Нетаньяху гуманитарную паузу в секторе Газа на период более трёх суток.

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