Полянский: США ждут последствия в случае перехвата оружия в Оманском заливе
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Во время выступления по мотивам голосования по проекту резолюции СБ ООН о продлении санкционного режима в отношении Йемена дипломат заявил, что корыстные попытки Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена выглядят циничными.
«К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — сказал Полянский.
Такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций СБ по Йемену, но и с нормами международного права, подчеркнул дипломат.
«Провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьёзные последствия», — сказал он.
В январе Центральное командование Военно-морских сил США сообщило о перехвате рыболовецкого судна с 2 тыс. автоматов Калашникова в Оманском заливе.
В октябре стало известно, что США передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана.