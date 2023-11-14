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Полянский: США ждут последствия в случае перехвата оружия в Оманском заливе

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США ждут серьёзные последствия, если американские власти продолжат перехватывать в Оманском заливе военные грузы для их отправки на Украину, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: США ждут последствия в случае перехвата оружия в Оманском заливе
  • AP
  • © John Minchillo

Во время выступления по мотивам голосования по проекту резолюции СБ ООН о продлении санкционного режима в отношении Йемена дипломат заявил, что корыстные попытки Вашингтона использовать санкции в отношении Йемена выглядят циничными.

«К этому выводу подводит то, как возмутительно американские военные обошлись с перехваченной в Оманском заливе в декабре прошлого года продукцией военного назначения, которая была переправлена Вашингтоном на Украину для нужд киевского режима», — сказал Полянский.

Такие действия американцев идут вразрез с положениями не только профильных резолюций СБ по Йемену, но и с нормами международного права, подчеркнул дипломат.

«Провальная для ВСУ ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьёзные последствия», — сказал он.

В январе Центральное командование Военно-морских сил США сообщило о перехвате рыболовецкого судна с 2 тыс. автоматов Калашникова в Оманском заливе.

В октябре стало известно, что США передали Украине более 1 млн патронов, конфискованных у Ирана.

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