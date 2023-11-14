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Spiegel: фракция левых в бундестаге будет распущена в декабре

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Фракция левых в бундестаге самораспустится 6 декабря, после ухода некоторых депутатов в новое движение политика Сары Вагенкнехт, которая также ранее покинула эту фракцию, сообщает Der Spiegel.
Spiegel: фракция левых в бундестаге будет распущена в декабре
  • AP
  • © Markus Schreiber

Сейчас у левых недостаточно членов для нахождения в парламенте в качестве фракции.

«После роспуска левые будут иметь только 28 членов в бундестаге и, следовательно, больше не смогут быть парламентской группой — для этого потребуется минимальное число в 37 членов», — поясняет журнал.

В сентябре стало известно, что депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику Берлина по поводу украинского конфликта и выступает за отмену санкций против России, решила основать партию.

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