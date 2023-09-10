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Bild: критикующая помощь Украине и санкции депутат ФРГ основывает свою партию

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Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, которая регулярно критикует политику Берлина по поводу украинского конфликта и выступает за отмену санкций против России, решила основать партию.

Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет», — говорится в публикации таблоида, который ссылается на собственные источники.

Сама политик заявила, что примет решение к концу года. По её словам, самое важное значение для будущей партии будет иметь проведение внешней политики, «в которой снова будет делаться ставка на дипломатию, а не на поставки оружия» и которая будет нацелена на достижение мира с Россией.

Ранее Вагенкнехт заявила, что считает глупостью отказ Германии от российского газа.

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