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Hill: в США рассматривают план финансирования, исключающий помощь Украине

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Палата представителей США приступила к рассмотрению проекта финансирования, который не включает помощь Украине. Республиканцы в палате намерены как можно скорее получить одобрение этого проекта посредством ускоренной процедуры при поддержке демократов.
Hill: в США рассматривают план финансирования, исключающий помощь Украине
  • AP
  • © Jose Luis Magana

Как сообщает американское издание The Hill, таким образом республиканцы пытаются обойти консервативную оппозицию. Несмотря на то что демократы со скепсисом восприняли предложенный республиканцами двухэтапный подход, им практически нечего возразить. Даже учитывая отсутствие в проекте некоторых приоритетных для них положений, среди которых помощь Украине и Израилю, пишет газета.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

Ранее глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш в ходе общения с пранкерами признался, что помощь, которую оказывают Украине, «не радует».

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