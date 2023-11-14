Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш признался российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус), что помощь Украине «не радует», однако другого выбора не видно.

Пранкеры звонили министру от имени высокопоставленного африканского чиновника. Запись разговора они опубликовали в своём Telegram-канале.

Кариньш считает, что конфликт на Украине не закончится быстро и «будет стоить денег» Западу.

Как заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства, Рига помогала Киеву «чем могла», в том числе в поставках оружия и в восстановлении инфраструктуру. Кроме того, латвийская сторона поставляла Украине гуманитарную помощь, в том числе лекарства и «всё, всё».

«И нас это не радует, но мы не видим выбора», — отметил Кариньш.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна.