Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»
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Пранкеры звонили министру от имени высокопоставленного африканского чиновника. Запись разговора они опубликовали в своём Telegram-канале.
Кариньш считает, что конфликт на Украине не закончится быстро и «будет стоить денег» Западу.
Как заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства, Рига помогала Киеву «чем могла», в том числе в поставках оружия и в восстановлении инфраструктуру. Кроме того, латвийская сторона поставляла Украине гуманитарную помощь, в том числе лекарства и «всё, всё».
«И нас это не радует, но мы не видим выбора», — отметил Кариньш.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна.