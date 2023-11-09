Пранкеры Вован и Лексус обсудили с Каллас помощь Украине с транзитом зерна
- РИА Новости
По её словам, страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объёма на 25%», — сказала Каллас.
Также она настойчиво предлагала дорогой транзит зерна с Украины через порты Эстонии.
Премьер выразила надежду, что Евросоюз заплатит за промежуточные расходы из-за увеличения объёма поставок и несколько раз обратила внимание на цену сделки.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке только при выполнении всех условий России.