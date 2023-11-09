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Пранкеры Вован и Лексус обсудили с Каллас помощь Украине с транзитом зерна

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в разговоре с пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), которые представились африканским политиком, заявила, что Таллин готов помочь Киеву решить вопросы с поставками зерна.
Пранкеры Вован и Лексус обсудили с Каллас помощь Украине с транзитом зерна
  • РИА Новости

По её словам, страна уже обратилась с такой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Мы можем помочь, чтобы украинское зерно проходило через наши порты, а это примерно дополнительное увеличение объёма на 25%», — сказала Каллас.

Также она настойчиво предлагала дорогой транзит зерна с Украины через порты Эстонии.

Премьер выразила надежду, что Евросоюз заплатит за промежуточные расходы из-за увеличения объёма поставок и несколько раз обратила внимание на цену сделки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке только при выполнении всех условий России.

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