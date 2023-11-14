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Херш заявил, что США не способны повлиять на действия Израиля в секторе Газа

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Американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти Соединённых Штатов не способны повлиять на действия Израиля в секторе Газа.
Херш заявил, что США не способны повлиять на действия Израиля в секторе Газа
  • globallookpress.com
  • © IDF/XinHua

Такое мнение он высказал в статье в своём блоге в Substack. 

«Госсекретарь США Энтони Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку (премьер-министр Израиля Биньямин. — RT) Нетаньяху продолжает делать в Газе всё, что пожелает», — говорится в публикации.

Как пишет Херш со ссылкой на источники, в США к настоящему моменту образовался «вакуум власти», поскольку «никто не правит балом».

В статье говорится, что в Белом доме сейчас царит хаос.

Ранее Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри Госдепа из-за подхода, которого придерживается администрация президента Джо Байдена в конфликте между Израилем и ХАМАС.

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