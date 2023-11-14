Херш заявил, что США не способны повлиять на действия Израиля в секторе Газа
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Такое мнение он высказал в статье в своём блоге в Substack.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку (премьер-министр Израиля Биньямин. — RT) Нетаньяху продолжает делать в Газе всё, что пожелает», — говорится в публикации.
Как пишет Херш со ссылкой на источники, в США к настоящему моменту образовался «вакуум власти», поскольку «никто не правит балом».
В статье говорится, что в Белом доме сейчас царит хаос.
Ранее Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри Госдепа из-за подхода, которого придерживается администрация президента Джо Байдена в конфликте между Израилем и ХАМАС.