Al Mayadeen: в результате авиаудара ЦАХАЛ на Западном берегу погибли пять человек

Пять человек погибли, ещё девять получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС по лагерю беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Об этом информирует Al Mayadeen. Ранее ЦАХАЛ нанёс удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Также сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 11 240.