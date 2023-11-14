Al Mayadeen: в результате авиаудара ЦАХАЛ на Западном берегу погибли пять человек
Пять человек погибли, ещё девять получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС по лагерю беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Об этом информирует Al Mayadeen.
Ранее ЦАХАЛ нанёс удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
Также сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 11 240.
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