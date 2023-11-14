Newsweek: победа Украины возможна только при масштабном вмешательстве США

Анонимный сотрудник конгресса США заявил в интервью изданию Newsweek, что победа Украины в конфликте с Россией возможна только при масштабном вмешательстве США.

«Чтобы Украина победила..., США придётся не только придерживаться текущего курса — нам придётся поднять свою вовлечённость в разы», — передаёт издание.

При этом сотрудник подчеркнул, что Вашингтон не пойдёт на такой шаг, и сегодня речь идёт о том, сохранят ли США текущий курс.

Ранее немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком завил, что ЦРУ хочет «заморозить» конфликт на Украине.

При этом сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне подготовку Украины к зиме.