Госдеп: Блинкен и Ермак обсудили в Вашингтоне подготовку Украины к зиме

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне подготовку Украины к зиме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Госдеп США.

«Они обсудили последнее развитие событий на поле боя и подготовку к зиме», — передаёт агентство.

Кроме того, речь шла о предоставлении Киеву возможностей в сфере ПВО и об укреплении критической инфраструктуры Украины.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о сложной ситуации на отдельных участках фронта.

Также бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что украинцы начали понимать, что киевские власти потерпели поражение в конфликте.