Салливан: позиция палаты представителей США усложняет поддержку Киева

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — отметил Салливан.

Кроме того, он добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее.

При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, а также Израилю.

Также Салливан заявил, что Китай не поставлял России оружие для использования на Украине.