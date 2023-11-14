Салливан: позиция палаты представителей США усложняет поддержку Киева
Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.
«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — отметил Салливан.
Кроме того, он добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее.
При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, а также Израилю.
Также Салливан заявил, что Китай не поставлял России оружие для использования на Украине.