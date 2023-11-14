RT в Telegram
Подпишись

Салливан: позиция палаты представителей США усложняет поддержку Киева

Короткая ссылка
Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву.

Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», — отметил Салливан.

Кроме того, он добавил, что с каждой неделей задержки возможность Вашингтона полностью финансировать передачу необходимого Украине становится сложнее.

При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, а также Израилю.

Также Салливан заявил, что Китай не поставлял России оружие для использования на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить