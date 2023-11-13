ХАМАС заявило, что для освобождения заложников в Газе нужно прекратить огонь

Палестинское движение ХАМАС готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников при условии прекращения огня со стороны Израиля, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Об этом заявил член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, его заявление приводит ТАСС.

«Оккупация представила список из 100 имён заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками», — утверждается в заявлении.

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан ранее в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что окончательная формула сделки по заложникам ещё не достигнута, Израиль препятствует этому процессу.