RT в Telegram
Подпишись

ХАМАС заявило, что для освобождения заложников в Газе нужно прекратить огонь

Короткая ссылка
Палестинское движение ХАМАС готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников при условии прекращения огня со стороны Израиля, необходимого для определения местонахождения 50 из них.

Об этом заявил член политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, его заявление приводит ТАСС.

«Оккупация представила список из 100 имён заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками», — утверждается в заявлении.

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан ранее в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что окончательная формула сделки по заложникам ещё не достигнута, Израиль препятствует этому процессу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить