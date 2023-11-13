Политолог Миршаймер: Путин вернул России статус сверхдержавы

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия вновь стала сверхдержавой благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом он сказал в ходе выступления в Centre for Independent Studies.

По его словам, все считают Россию сверхдержавой, поскольку Путин, придя к власти в 2000 году, «вернул её с того света».

«В девяностых Россия умерла и Путин вдохнул в неё новую жизнь», — считает Миршаймер.

Он добавил, что однополярность закончилась и перешла в многополярный мир. Так, в данный момент вместо одной сверхдержавы — три: Соединённые Штаты, КНР и Россия.

Как завил Миршаймер в ноябре 2022 года, Путин ясно дал понять, что для России стало бы экзистенциальной угрозой становление Украины оплотом Запада у российских границ, а утверждения о том, что глава государства — «империалист», в действительности не находят подтверждения.