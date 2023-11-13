CNN: более 560 иностранцев выехали из сектора Газа в Египет 13 ноября

Более 560 иностранцев эвакуированы из сектора Газа в Египет за 13 ноября, сообщает CNN со ссылкой на представителя египетской пограничной службы.

Кроме того, около 97 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, они привезли предметы первой необходимости, в том числе еду, воду, медицинское оборудование и лекарства, сообщает телеканал.

Как утверждается, в воскресенье, 12 ноября, из анклава было эвакуировано по меньшей мере 826 иностранцев.

«Врачи без границ» ранее сообщили, что пытавшихся покинуть больницу «Аль-Шифа» в Газе людей обстреляли.