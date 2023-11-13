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Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию в секторе Газа

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Президент России обсудил с сенегальским коллегой Макки Саллом ситуацию в секторе Газа в ходе телефонного разговора.
Путин обсудил с президентом Сенегала ситуацию в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

«Проведён... обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжёлой гуманитарной ситуацией», — говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы лидеры стран также обсудили вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

Ранее Путин назвал Сенегал надёжным партнёром России в Африке. По итогам 2022 года товарооборот достиг почти $1,5 млрд.

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