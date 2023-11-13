Пациентов больницы «Аль-Кудс» в Газе готовят к эвакуации из-за обстрелов

Пациентов и персонал больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа готовят к эвакуации из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщил Палестинский Красный полумесяц.

«Бомбардировка продолжается, пока в больнице идут приготовления к эвакуации пациентов и их семей, а также медицинского персонала», — говорится в заявлении в соцсети X (Twitter).

Отмечается, что больница окружена со всех сторон израильскими танками и военными.

Ранее в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится, что с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа было зафиксировано 137 нападений на медицинские объекты.