Пациентов больницы «Аль-Кудс» в Газе готовят к эвакуации из-за обстрелов
- AFP
«Бомбардировка продолжается, пока в больнице идут приготовления к эвакуации пациентов и их семей, а также медицинского персонала», — говорится в заявлении в соцсети X (Twitter).
Отмечается, что больница окружена со всех сторон израильскими танками и военными.
Ранее в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится, что с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа было зафиксировано 137 нападений на медицинские объекты.