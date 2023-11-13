Полянский: Россия не видит оснований для новой резолюции ООН по Украине

Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не видим для этого никаких условий», — цитирует его РИА Новости.

Полянский добавил, что идеи по новому документу также отсутствуют.

Он напомнил, что в начале конфликта Россия предложила свою резолюцию с гуманитарными аспектами, но даже это оказалось неприемлемо для Запада.

По словам Полянского, страны Запада сделают всё для того, чтобы удержать Украину на плаву.

Обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин «имеет представление о долгосрочном мышлении», тогда как поддержка Украины в Соединённых Штатах «уже даёт трещины».