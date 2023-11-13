RT в Telegram
Подпишись

Полянский: Россия не видит оснований для новой резолюции ООН по Украине

Короткая ссылка
Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский: Россия не видит оснований для новой резолюции ООН по Украине
  • AP

«Мы не видим для этого никаких условий», — цитирует его РИА Новости.

Полянский добавил, что идеи по новому документу также отсутствуют.

Он напомнил, что в начале конфликта Россия предложила свою резолюцию с гуманитарными аспектами, но даже это оказалось неприемлемо для Запада.

По словам Полянского, страны Запада сделают всё для того, чтобы удержать Украину на плаву.

Обозреватель The Washington Post Ричард Нельсон ранее выразил мнение, что президент России Владимир Путин «имеет представление о долгосрочном мышлении», тогда как поддержка Украины в Соединённых Штатах «уже даёт трещины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить