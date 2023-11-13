Глава МО Лекорню: переговоры Франции и России помогли избежать эскалации

Переговоры Франции и России помогли в вопросе недопущения эскалации между странами, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.

«У ядерных держав есть определённые обязательства друг перед другом. Ряд бесед позволил нам сдержать эскалацию в очень чувствительные моменты», — приводит ТАСС слова Лекорню в эфире телеканала LCI.

Он отметил, что несколько раз общался с министром обороны России Сергеем Шойгу и обсуждал с ним конкретные вещи по вопросу урегулирования возможной эскалации.

Французский министр добавил, что готов снова поговорить с Шойгу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что в будущем переговоры по Украине с участием России не исключены.