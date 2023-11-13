RT в Telegram
Подпишись

Глава МО Лекорню: переговоры Франции и России помогли избежать эскалации

Короткая ссылка
Переговоры Франции и России помогли в вопросе недопущения эскалации между странами, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.

«У ядерных держав есть определённые обязательства друг перед другом. Ряд бесед позволил нам сдержать эскалацию в очень чувствительные моменты», — приводит ТАСС слова Лекорню в эфире телеканала LCI.

Он отметил, что несколько раз общался с министром обороны России Сергеем Шойгу и обсуждал с ним конкретные вещи по вопросу урегулирования возможной эскалации.

Французский министр добавил, что готов снова поговорить с Шойгу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BBC заявил, что в будущем переговоры по Украине с участием России не исключены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить