ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по объектам незаконных вооружённых формирований, которые причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в провинции Идлиб. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, в результате операции были поражены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. «Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков», — сообщил Кулить. 7 ноября сирийская армия уничтожила полевого командира террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* Саида Юсефа Рахмана, который был причастен к обстрелам Латакии. * «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.