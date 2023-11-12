RT в Telegram
Подпишись

ВКС России нанесли удары по объектам боевиков в Сирии

Короткая ссылка
Российская авиация нанесла удары по объектам незаконных вооружённых формирований, которые причастны к обстрелам позиций сирийских правительственных войск, в провинции Идлиб. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

По его словам, в результате операции были поражены подземные укрытия и лагеря подготовки террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

«Ликвидировано 34 и ранено более 60 боевиков», — сообщил Кулить.

7 ноября сирийская армия уничтожила полевого командира террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* Саида Юсефа Рахмана, который был причастен к обстрелам Латакии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить