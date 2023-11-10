ЦПВС: армия САР уничтожила причастного к обстрелам Латакии командира боевиков
- globallookpress.com
- © Anas Alkharboutli
«7 ноября в районе населённого пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки «Джебхат ан-Нусра» Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населённого пункта Кардаха провинции Латакия», — сказал Кулить.
Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.