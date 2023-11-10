ЦПВС: армия САР уничтожила причастного к обстрелам Латакии командира боевиков

Сирийская армия ликвидировала во вторник в провинции Идлиб полевого командира террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* Саида Юсефа Рахмана, который был причастен к обстрелам Латакии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

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«7 ноября в районе населённого пункта Мааян провинции Идлиб сирийскими войсками ликвидирован полевой командир группировки «Джебхат ан-Нусра» Саид Юсеф Рахман, причастный к организации обстрелов населённого пункта Кардаха провинции Латакия», — сказал Кулить. Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии. * «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.