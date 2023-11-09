ЦПВС: боевики в Сирии готовят удары из РСЗО по гражданским объектам

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* в настоящий момент ведут подготовку к ударам по гражданским объектам в Сирии с применением беспилотников и РСЗО.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«Боевики в районе населённого пункта Эль-Баб осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением БПЛА и РСЗО кустарного производства по объектам гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Кроме того, добавил Кулить, боевики готовят удары по пунктам дислокации военных России и Сирии, а также по аэродромам в провинции Алеппо.

Ранее стало известно, что ВКС России авиаударами поразили два подземных укрытия боевиков в Сирии.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

