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Генсек ООН Гутерреш: Палестина должна взять на себя управление Газой

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Лучшим сценарием для сектора Газа будет его возвращение под контроль Палестинской национальной администрации, заявил в интервью телеканалу CNN Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН Гутерреш: Палестина должна взять на себя управление Газой
  • Gettyimages.ru

Он также отметил, что Израиль должен согласиться всерьёз вести переговоры о двугосударственном решении при поддержке международного сообщества, передаёт РИА Новости.

По словам генсека, для Палестины и некоторых арабских стран будет сложно взять ответственность за Газу из-за присутствия израильских сил. Гутерреш подчеркнул, что это будет «политически чувствительно», а в этой ситуации нужен переходный период.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны  продолжать противостоять миру по ситуации в Газе.

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