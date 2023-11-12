Генсек ООН Гутерреш: Палестина должна взять на себя управление Газой

Лучшим сценарием для сектора Газа будет его возвращение под контроль Палестинской национальной администрации, заявил в интервью телеканалу CNN Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он также отметил, что Израиль должен согласиться всерьёз вести переговоры о двугосударственном решении при поддержке международного сообщества, передаёт РИА Новости.

По словам генсека, для Палестины и некоторых арабских стран будет сложно взять ответственность за Газу из-за присутствия израильских сил. Гутерреш подчеркнул, что это будет «политически чувствительно», а в этой ситуации нужен переходный период.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны продолжать противостоять миру по ситуации в Газе.