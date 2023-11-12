Эрдоган призвал начать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем
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Как передаёт CNN Türk, турецкий лидер назвал переговоры основанием для прекращения боевых действий.
По его словам, МИД Турции уже проводит работу в соответствующем направлении.
«Не может быть более благоприятной основы для мира, чем встреча, на которой присутствуют все действующие лица региона, в том числе воюющие стороны», — добавил Эрдоган.
Ранее он призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля.