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Эрдоган призвал начать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем

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Израиль и палестинское движение ХАМАС должны принять участие в проведении мирной конференции и переговоров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган призвал начать мирные переговоры между ХАМАС и Израилем
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как передаёт CNN Türk, турецкий лидер назвал переговоры основанием для прекращения боевых действий.

По его словам, МИД Турции уже проводит работу в соответствующем направлении.

«Не может быть более благоприятной основы для мира, чем встреча, на которой присутствуют все действующие лица региона, в том числе воюющие стороны», — добавил Эрдоган.

Ранее он призвал провести конференцию о денуклеаризации из-за Израиля.

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