Израильские военные заявили о запуске 15 снарядов из Ливана
- AP
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Об этом сообщила армейская пресс-служба в социальной сети X.
«После первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, за последний час было зафиксировано 15 запусков из Ливана в сторону израильской территории», — отметили в армии Израиля.
Уточняется, что военные перехватили четыре снаряда, остальные упали на открытой местности. Израильская армия в ответ на это открыла огонь по ливанской территории.
Ранее исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявил, что Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана.