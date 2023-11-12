Израильские военные заявили о запуске 15 снарядов из Ливана за прошедший час.

Об этом сообщила армейская пресс-служба в социальной сети X.

«После первоначальных сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, за последний час было зафиксировано 15 запусков из Ливана в сторону израильской территории», — отметили в армии Израиля.

Уточняется, что военные перехватили четыре снаряда, остальные упали на открытой местности. Израильская армия в ответ на это открыла огонь по ливанской территории.

Ранее исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявил, что Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана.