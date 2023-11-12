Ливанский министр: Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана

Исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявил, что Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана.

По его словам, зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется.

«Также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы, и то, что мы видим сегодня на юге, — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», — заявил он РИА Новости.

Ранее в Минобороны Израиля сказали, что Ливан повторит судьбу сектора Газа, если «Хезболла» начнёт боевые действия.