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Ливанский министр: Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана

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Исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявил, что Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана.
Ливанский министр: Израиль ведёт войну на истощение на юге Ливана
  • AP
  • © Baz Ratner

По его словам, зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется.

«Также расширяется и зона систематического вытеснения людей из пограничной полосы, и то, что мы видим сегодня на юге, — это война на истощение во всех смыслах этого слова, ведущая к прекращению экономической и социальной жизни», — заявил он РИА Новости.

Ранее в Минобороны Израиля сказали, что Ливан повторит судьбу сектора Газа, если «Хезболла» начнёт боевые действия.

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