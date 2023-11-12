В таможне России подтвердили запрет Финляндии въезжать в страну на велосипедах
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«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», — говорится в заявлении.
Представитель управления сообщил ТАСС, что у российской стороны не имеется подробностей введённой меры, поскольку официального документа от властей не поступало.
Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.