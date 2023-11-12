В таможне России подтвердили запрет Финляндии въезжать в страну на велосипедах

Финляндия решила ограничить въезд на свою территорию из России на велосипедах, подтвердили в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления.

«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», — говорится в заявлении.

Представитель управления сообщил ТАСС, что у российской стороны не имеется подробностей введённой меры, поскольку официального документа от властей не поступало.

Ранее дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах с 9 ноября.