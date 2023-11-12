NI: расширение производства российского БПЛА «Охотник» вызывает тревогу в США

Расширение производства российского ударного беспилотника С-70Б «Охотник» вызывает тревогу в США. Об этом говорится в заявлении журнала The National Interest.

«Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дрон «Охотник» может применяться в паре с истребителем пятого поколения Су-57, что делает его серьёзным оружием.

Ранее автор портала 19FortyFive Крис Осборн заявил, что беспилотник С-70Б «Охотник» работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом.