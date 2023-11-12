NI: расширение производства российского БПЛА «Охотник» вызывает тревогу в США
- РИА Новости
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«Шаги Москвы по расширению внутренних возможностей для производства беспилотников не могут не вызывать тревогу», — говорится в заявлении.
Отмечается, что дрон «Охотник» может применяться в паре с истребителем пятого поколения Су-57, что делает его серьёзным оружием.
Ранее автор портала 19FortyFive Крис Осборн заявил, что беспилотник С-70Б «Охотник» работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом.