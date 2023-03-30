19fortyifive: российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу
- РИА Новости
По его словам, согласно анализу публикаций об этом дроне, его технические особенности делают этот БПЛА серьёзным оружием.
«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом», — пояснил Осборн.
В начале февраля сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары.