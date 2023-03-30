19fortyifive: российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу

Российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет угрозу, отметил автор портала 19fortyifive Крис Осборн.

По его словам, согласно анализу публикаций об этом дроне, его технические особенности делают этот БПЛА серьёзным оружием.

«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом», — пояснил Осборн.

В начале февраля сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары.