19fortyifive: российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу

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Российский ударный беспилотник С-70Б «Охотник» представляет угрозу, отметил автор портала 19fortyifive Крис Осборн.
19fortyifive: российский ударный дрон С-70Б «Охотник» представляет реальную угрозу
  • РИА Новости

По его словам, согласно анализу публикаций об этом дроне, его технические особенности делают этот БПЛА серьёзным оружием.

«Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом», — пояснил Осборн.

В начале февраля сообщалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары.

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