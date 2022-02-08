«Алмаз-Антей» начал испытания дрона-перехватчика «Волк-18» в аэропорту Самары

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары.

«С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания комплекса ROSC-1, укомплектованного «охотником за дронами» «Волк-18», в реальных условиях эксплуатации», — цитирует РИА Новости пресс-службу компании.

Отмечается, что беспилотник способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек.

В декабре 2021 года появилась информация, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей.

Аппарат оснащён многофункциональной подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку различных наземных целей.

Отмечается, что подобный дрон может выполнять функции целеуказания, в том числе для ударных БПЛА.