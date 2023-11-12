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Asia Times: провал ВСУ пошатнул позиции Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

Asia Times: Киев провалами ВСУ подставил Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

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Провал украинской армии в попытках провести контрнаступление стал стратегическим ударом по позициям США в предстоящем саммите на АТЭС, где президент Джо Байден проведёт встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.
Asia Times: провал ВСУ пошатнул позиции Байдена перед встречей с Си Цзиньпином
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом пишет Asia Times.

«Провал наступления Украины на российские войска и признание командующего ВСУ, что конфликт находится в «патовой ситуации», стали ударом по стратегическому положению Америки и выигрышем для Китая, который удвоил свой экспорт в Россию», — говорится в статье.

По мнению журналистов, такое положение дел является «одним из козырей» в руках Си Цзиньпина в преддверии встречи с Байденом.

Газета Politico отмечала, что Байден планирует провести с председателем КНР «жёсткий разговор» по ключевым вопросам китайско-американских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и о роли Китая в украинском конфликте.

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