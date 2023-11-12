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Армия Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков «Хезболла»

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Армия обороны Израиля с начала октября уничтожила более 60 боевиков организации «Хезболла» при атаках на север Израиля.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.

«Более 60 их («Хезболла». — RT) боевиков были убиты в попытках атак на Израиль», — цитирует его ТАСС.

По словам Конрикуса, некоторые из них были убиты в ходе нападений, некоторые — после, а другие — до атак.

Ранее израильская армия сообщила, что поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы» в ответ на запуск ракет из Ливана по северу страны.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны движения «Хезболла» стала бы ошибкой всей её жизни.

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