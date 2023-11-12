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Нетаньяху: война с Израилем станет для «Хезболлы» ошибкой всей жизни

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны движения «Хезболла» стала бы ошибкой всей её жизни.

Об этом пишет ТАСС.

«Я предупредил «Хезболлу»: не совершайте ошибку и не вступайте в войну, потому что это будет ошибкой всей вашей жизни», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что, если организация решит вступить в войну, это предопределит судьбу Ливана.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Ливан столкнётся с теми же последствиями, что и сектор Газа, если движение «Хезболла» начнёт боевые действия против Израиля.

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