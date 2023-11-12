Нетаньяху: война с Израилем станет для «Хезболлы» ошибкой всей жизни

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны движения «Хезболла» стала бы ошибкой всей её жизни.

Об этом пишет ТАСС.

«Я предупредил «Хезболлу»: не совершайте ошибку и не вступайте в войну, потому что это будет ошибкой всей вашей жизни», — сказал он.

Нетаньяху добавил, что, если организация решит вступить в войну, это предопределит судьбу Ливана.

Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Ливан столкнётся с теми же последствиями, что и сектор Газа, если движение «Хезболла» начнёт боевые действия против Израиля.