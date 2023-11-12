Арабские страны назвали прекращение оккупации земель условием мира с Израилем
Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в решении арабо-исламского саммита, который прошёл в Эр-Рияде 11 ноября.
В документе отмечается, что предварительным условием мира с Израилем является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель.
Лидеры арабских и мусульманских государств также выступили за единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года.