Арабские страны назвали прекращение оккупации земель условием мира с Израилем

Арабские государства назвали условием установления мира с Израилем прекращение им оккупации палестинских и арабских земель.

Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в решении арабо-исламского саммита, который прошёл в Эр-Рияде 11 ноября.

В документе отмечается, что предварительным условием мира с Израилем является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель.

Лидеры арабских и мусульманских государств также выступили за единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года.