Арабские и исламские страны выступили против отделения Газы от Западного берега

Лидеры арабских и мусульманских государств выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан.

Об этом сказано в решении арабо-исламского саммита, прошедшего в Эр-Рияде 11 ноября.

Как передаёт РИА Новости, в документе содержится призыв отвергнуть какие-либо предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим.

Арабские и исламские страны также выступили за то, чтобы ближайшее будущее сектора Газа было связано с решением, включающим единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года.

Ранее сообщалось, что Лига арабских государств (ЛАГ) задокументирует доказательства военных преступлений армии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, после чего передаст их в органы международной юстиции.