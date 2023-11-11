Kyodo: Кисида выразил обеспокоенность активностью КНР и России в Японском море

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об обеспокоенности из-за увеличения числа воздушных патрулирований России и Китая над акваторией Японского моря.

«Военная активность России и Китая растёт», — приводит Kyodo его слова.

Кисида заявил о необходимости быстрого развёртывания ракет большой дальности для укрепления обороны Японии.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.