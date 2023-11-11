Kyodo: Кисида выразил обеспокоенность активностью КНР и России в Японском море
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«Военная активность России и Китая растёт», — приводит Kyodo его слова.
Кисида заявил о необходимости быстрого развёртывания ракет большой дальности для укрепления обороны Японии.
Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) планируют расширить масштабы учений военного флота в 2024 году, а также включить в них тренировку манёвров на суше.