Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых российских регионов.

«Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО», — сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что исключение контролируемой Россией территории позволит уменьшить угрозу конфликта НАТО с Москвой.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в Европейский союз и Североатлантический альянс.

По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым.