Guardian: экс-генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах
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«Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО», — сказал он.
Расмуссен подчеркнул, что исключение контролируемой Россией территории позволит уменьшить угрозу конфликта НАТО с Москвой.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в Европейский союз и Североатлантический альянс.
По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым.