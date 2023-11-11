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Guardian: экс-генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах

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Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без новых российских регионов.
Guardian: экс-генсек НАТО призвал принять Украину в альянс в новых границах
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Пришло время сделать следующий шаг и направить приглашение Украине вступить в НАТО», — сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что исключение контролируемой Россией территории позволит уменьшить угрозу конфликта НАТО с Москвой.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в Европейский союз и Североатлантический альянс.

По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, победа российской армии на Украине является опасностью для НАТО, поскольку это сделает блок более уязвимым.

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