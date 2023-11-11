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Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в ЕС и НАТО

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Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в Европейский союз и Североатлантический альянс.
Гагин назвал психологической операцией обещания принять Украину в ЕС и НАТО
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

По словам Гагина, киевские власти начали распространять в СМИ информацию о том, что в действительности никакого контрнаступления ВСУ не было, а это была просто психологическая операция украинских спецслужб.

«А вот настоящей операцией психологического характера можно назвать обещания принять Украину в НАТО и в Евросоюз», — сказал он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

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