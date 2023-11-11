Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем для остановки боёв в Газе

Президент Сирии Башар Асад призвал арабские страны полностью свернуть политические контакты с Израилем для завершения боевых действий в секторе Газа.

Он подчеркнул, что необходимо предпринять эффективные шаги, а не словесную риторику для остановки этого конфликта.

«Для этого арабские страны как минимум должны пойти на свёртывание всех политических контактов с сионистским образованием (Израиль. — RT)», — приводит ТАСС слова Асада.

В Эр-Рияде началось два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.