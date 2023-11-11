RT в Telegram
Подпишись

Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем для остановки боёв в Газе

Короткая ссылка
Президент Сирии Башар Асад призвал арабские страны полностью свернуть политические контакты с Израилем для завершения боевых действий в секторе Газа.
Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем для остановки боёв в Газе
  • AFP
  • © Iraqi Presidency

Он подчеркнул, что необходимо предпринять эффективные шаги, а не словесную риторику для остановки этого конфликта.

«Для этого арабские страны как минимум должны пойти на свёртывание всех политических контактов с сионистским образованием (Израиль. — RT)», — приводит ТАСС слова Асада.

В Эр-Рияде началось два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить