Асад призвал арабские страны свернуть контакты с Израилем для остановки боёв в Газе
- AFP
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Он подчеркнул, что необходимо предпринять эффективные шаги, а не словесную риторику для остановки этого конфликта.
«Для этого арабские страны как минимум должны пойти на свёртывание всех политических контактов с сионистским образованием (Израиль. — RT)», — приводит ТАСС слова Асада.
В Эр-Рияде началось два внеочередных саммита с участием лидеров арабских и мусульманских стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.