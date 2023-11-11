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Депутат Чепа: без финансирования конфликт на Украине закончится поражением Запада

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС должны быть готовы компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.
Депутат Чепа: без финансирования конфликт на Украине закончится поражением Запада
  • AP
  • © Libkos

Боррель также признал, что победы Украины над Россией в ближайшее время не ожидается.

По словам депутата, Боррель понимает, что без дополнительного финансирования Украины этот конфликт закончится большим поражением Запада.

Парламентарий добавил, что возможности по финансированию Украины ограниченны.

«Киев просит использовать замороженные российские активы, но Боррель прекрасно понимает, что это приведёт к потере определённых активов Запада. И это им невыгодно. Поэтому идёт такая «дипломатическая возня», которая, к сожалению, приводит к человеческим жертвам», — добавил собеседник RT.

В заключение Чепа добавил, что происходящее на Украине — удар не только по имиджу, но и по экономике США.

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится.

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