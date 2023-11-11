Президент Ирана потребовал вывода израильских войск из сектора Газа

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль должен вывести свои войска из сектора Газа.

«Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска», — приводит РИА Новости слова Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде.

Он добавил, что над причастными к обстрелам сектора Газа необходимо провести международный суд.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла ранее заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.