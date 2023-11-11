Президент Ирана потребовал вывода израильских войск из сектора Газа
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- © Iranian Presidency/Keystone Press Agency
«Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска», — приводит РИА Новости слова Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде.
Он добавил, что над причастными к обстрелам сектора Газа необходимо провести международный суд.
Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла ранее заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.