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Президент Ирана потребовал вывода израильских войск из сектора Газа

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Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль должен вывести свои войска из сектора Газа.
Президент Ирана потребовал вывода израильских войск из сектора Газа
  • globallookpress.com
  • © Iranian Presidency/Keystone Press Agency

«Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска», — приводит РИА Новости слова Раиси на внеочередном арабо-мусульманском саммите в Эр-Рияде.

Он добавил, что над причастными к обстрелам сектора Газа необходимо провести международный суд.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла ранее заявила, что cистема здравоохранения сектора Газа «полностью рухнула», закончились лекарства от рака и диабета.

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