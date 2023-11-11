Журналист Фаци: страны Запада стремительно отказываются от поддержки Киева
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Все покидают тонущий корабль. Для Украины всё кончено», — говорится в сообщении.
Фаци также высказал мнение, что союзники Украины в будущем будут отрицать своё моральное соучастие в украинском конфликте.
Кроме того, они попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в США и Европе растёт усталость от украинской тематики и финансового груза.