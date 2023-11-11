Журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци заявил, что союзники Украины начали стремительно отказываться от поддержки Киева.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Все покидают тонущий корабль. Для Украины всё кончено», — говорится в сообщении.

Фаци также высказал мнение, что союзники Украины в будущем будут отрицать своё моральное соучастие в украинском конфликте.

Кроме того, они попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в США и Европе растёт усталость от украинской тематики и финансового груза.