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Журналист Фаци: страны Запада стремительно отказываются от поддержки Киева

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Журналист и обозреватель UnHerd Томас Фаци заявил, что союзники Украины начали стремительно отказываться от поддержки Киева.
Журналист Фаци: страны Запада стремительно отказываются от поддержки Киева
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Все покидают тонущий корабль. Для Украины всё кончено», — говорится в сообщении.

Фаци также высказал мнение, что союзники Украины в будущем будут отрицать своё моральное соучастие в украинском конфликте.

Кроме того, они попытаются убедить мировую общественность, что жертвы в ходе конфликта были необходимы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в США и Европе растёт усталость от украинской тематики и финансового груза.

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