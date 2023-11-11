МИД Венгрии: власти спросят жителей страны, хотят ли они видеть Украину в ЕС

Венгров в ходе национальной консультации спросят, хотят ли они видеть Украину в составе Евросоюза, заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнётся», — цитирует его РИА Новости.

По словам Менцера, приём Украины в состав ЕС ознаменовал бы перенос военного конфликта на территорию Союза. Он также отметил нарушение Киевом права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.