МИД Венгрии: власти спросят жителей страны, хотят ли они видеть Украину в ЕС
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«По вашему мнению, место Украины в Евросоюзе? Выскажите свое мнение в ходе национальной консультации, которая скоро начнётся», — цитирует его РИА Новости.
По словам Менцера, приём Украины в состав ЕС ознаменовал бы перенос военного конфликта на территорию Союза. Он также отметил нарушение Киевом права венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.
8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.