RT в Telegram
Подпишись

Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Короткая ссылка
Агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединённых Штатов со стабильного до негативного.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Отмечается, что агентство изменило прогноз по рейтингам американского правительства со стабильного на негативный.

Как уточняется в заявлении, главным фактором для этого стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости страны, которые уже нельзя полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами США.

4 ноября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить