Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного
Сообщение передаёт РИА Новости.
Отмечается, что агентство изменило прогноз по рейтингам американского правительства со стабильного на негативный.
Как уточняется в заявлении, главным фактором для этого стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости страны, которые уже нельзя полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами США.
4 ноября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании.