Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного

Агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз рейтинга Соединённых Штатов со стабильного до негативного.

Сообщение передаёт РИА Новости.

Отмечается, что агентство изменило прогноз по рейтингам американского правительства со стабильного на негативный.

Как уточняется в заявлении, главным фактором для этого стал рост рисков снижения бюджетной устойчивости страны, которые уже нельзя полностью компенсировать уникальными кредитными преимуществами США.

4 ноября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар не может быть устойчивым при бесконтрольной работе печатного станка и при его обесценивании.